В США бездомный мужчина проник на авиабазу Эндрюс с президентским самолетом Air Force One и провел там пять часов. Об этом со ссылкой на заявление американского Военно-воздушного министерства сообщает Business Insider в пятницу, 12 марта.

Инцидент произошел еще 4 февраля. Мужчина в ярко-розовой кепке с двумя помпонами, похожими на мышиные уши, проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который также был расположен на базе, но не приближался к Air Force One.

Как выяснили в ВВС США, причиной инцидента стал человеческий фактор. Охранник базы пропустил нарушителя на территорию без проверки документов, так как был отвлечен «личными проблемами».

Бездомный смог попасть в зону стоянки воздушных судов из-за неисправности автоматических ворот на КПП, а персонал не обратил на него внимания.

Мужчина жил в своей машине, имел обширную историю арестов, но не имел намерения причинить вред. В ходе допроса он объяснил свои действия желанием «увидеть самолеты».

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