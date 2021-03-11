Известный американский актёр Мэттью Макконахи в видеоподкасте The Balanced Voice заявил, что начал думать над выдвижением на пост губернатора штата Техас (США).

51-летний Макконахи рассказывал о себе как об отце и профессоре Техасского университета. Актёр задался вопросом, чем, кроме кино, он хотел бы заниматься в будущем. Тогда же он пришёл к выводу, что ему действительно есть чему научить других и чем поделиться, отмечает «Лайф».

В свою очередь ведущая передачи Рания Манкариус спросила Макконахи, может ли выдвижение на пост губернатора Техаса стать следующим шагом в его жизни, на что обладатель «Оскара» ответил: «Это стоит серьёзно обдумать».

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