Арбитражный суд Московской области продлил на полгода реализацию имущества бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в деле о его банкротстве, следует из опубликованного определения суда.

Продлить процедуру банкротства попросил финансовый управляющий Исмаилова Валерий Кубелун. Он пояснил, что это необходимо для полного выявления имущества должника, формирования и реализации конкурсной массы и проведения иных мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. Следующий отчет финуправляющего суд назначил на 6 сентября, сообщает РИА Новости.

За время банкротства Кубелун выявил имущество Исмаилова рыночной стоимостью около 404 миллионов рублей. По данным Федресурса, на торгах реализованы двухуровневая квартира площадью 349 квадратных метров в поселке Заречье Одинцовского района Московской области начальной стоимостью более 64 миллионов рублей (продана за 51 миллион), две квартиры – пяти- и шестикомнатная – общей площадью около 300 квадратных метров на Кутузовском проспекте в Москве начальной стоимостью более 88 миллионов рублей (проданы за 74 миллиона) и земельный участок в Сколкове площадью около 25 соток под застройку начальной стоимостью около 50 миллионов рублей (продан за эту же цену).

Кроме того, на торги ранее были выставлены три земельных участка площадью 5 гектаров в городе Апрелевке Наро-Фоминского района Подмосковья с расположенными на них двумя коттеджами (более 201 миллиона рублей).

Minval.az