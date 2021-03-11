В пресс-службе ЦВО опровергли информацию о том, что 500 контрактников из 32-го городка в Екатеринбурге отправят в командировку в Нагорный Карабах в качестве миротворцев, чтобы контролировать ситуацию, не допуская столкновений действий между Арменией и Азербайджаном.

– Информация, распространяемая в некоторых средствах массовой информации о якобы отправке в командировку военнослужащих одной из воинских частей Екатеринбургского гарнизона в Нагорный Карабах, не соответствует действительности, – заявили в пресс-службе ЦВО.

Minval.az