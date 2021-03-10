Сейчас Кремлю ситуативно выгоден Пашинян у власти для выполнения Трёхстороннего заявления, но в перспективе вопрос стоит о том, в каком качестве Армения необходима России и вообще необходима ли?

Чемодан без ручки (который и нести тяжело, и бросить жалко) точно не нужен. Что касается базы в Гюмри — при необходимости ее заменит ударный потенциал Каспийской флотилии (КРМБ «Калибр»).

Ереван должен делом доказать Москве свою нужность, лояльность и полезность.

Поэтому — только пророссийский курс, Соросу — гуд бай, уменьшить наполовину численность посольства США, слушать советы и рекомендации Москвы. И следовать им.

Никол Пашинян (сам, только сам!) должен провести чистку своего окружения — людей Сороса и прозападные элементы — из власти с вещами на выход, позакрывать проамериканские НКО.

А то больше спасать его (нейтралитет Москвы — это спасение) никто в следующий раз не будет.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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