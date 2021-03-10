Проведение досрочных парламентских выборов в Армении в том случае, если Никол Пашинян продолжит быть премьер-министром, невозможно. Об этом в среду журналистам на проспекте Баграмяна заявил лидер оппозиционного объединения «Движения за спасение родины» Вазген Манукян, сторонники которого продолжают блокировать основные входы в здание парламента.

«Есть один вопрос, где я не могу идти на уступки — отставка Никола Пашиняна. Если он остается премьером, исключаю возможность участия в досрочных парламентских выборах. Да и он не пойдет на выборы, блефует», — сказал Манукян.

В настоящий момент оппозиция готовится к митингу. Как передает ТАСС, на проспекте собрались около 4 тыс. митингующих, полицией перекрыта улица Демирчяна, по которой можно пройти к служебным входам в здания парламента.

Minval.az