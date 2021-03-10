Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с командным составом Вооруженных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, выложив также видео.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с командным составом Вооруженных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, выложив также видео.
Дата: 2021/03/10 17:11
Раздел: Новость
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