Первый президент Армении Левон Тер-Петросян приветствовал решение Оника Гаспаряна урегулировать проблему увольнения с поста начальника Генштаба ВС Армении правовым путем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-секретаря Армянского национального конгресса Армана Мусиняна на своей странице в Facebook.

Тер-Петросян отметил, что ценит сдержанность армии, которая не поддается давлению оппозиции, несмотря на ее попытки втянуть ВС в политические процессы.

«Хочу также подчеркнуть, что единственная причина сложившейся взрывоопасной ситуации – болезненная привязанность человека, полностью провалившего свою миссию по управлению страной и приведшего наш народ к унизительному поражению, к своему креслу, что чревато гораздо более болезненными угрозами», — отметил экс-президент Армении.

Вместе с тем, Тер-Петросян вновь повторил, что вопрос смены власти должен быть решен исключительно конституционным путем, а предпосылкой для этого должно послужить немедленное достижение компромисса между властью и оппозицией.

«Не считаю, что возможность для этого исчерпана, поскольку, несмотря на свою жесткую риторику, оппозиция пока не перешла красные линии. В случае отклонения от конституционного пути у Армении больше никогда не будет возможности стать нормальным и достойным государством», — уверен Тер-Петросян.

Minval.az