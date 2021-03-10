Венгрия всегда поддерживала суверенитет Азербайджана, заявил министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто в ходе встречи в видеоформате с президентом Ильхамом Алиевым.

«Наша позиция всегда заключалась в том, что суверенитет Азербайджана должен быть восстановлен в рамках его признанных на международном уровне границ. В последние несколько десятилетий это право Азербайджана было нарушено, а мы являлись одной из стран, не скрывающих свою позицию в связи с этим. Мы продолжим четко выражать свою позицию по данному вопросу. Господин Президент, хотим заверить Вас в том, что мы всегда будем демонстрировать сбалансированный подход, говорить правду и ясно излагать свою позицию в этом отношении», – отметил он.

Minval.az