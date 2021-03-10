Глава Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян, чьи полномочия были прекращены 9 марта, обратился в Административный суд с целью оспорить решение премьера о снятии его с занимаемой должности.

По словам Гаспаряна, официальный сайт правительства республики 10 марта опубликовал заявление премьер-министра о том, что он, начальник Генштаба ВС Армении, по закону считается уволенным с должности.

Однако позиция генерала остается неизменной: как заявление премьера, так и весь процесс его увольнения являются антиконституционными. По его словам, это в очередной раз подтверждает тот факт, что разрешение нынешнего кризиса возможно исключительно при отставке премьера и проведении досрочных выборов.

Minval.az