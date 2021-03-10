Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого заявил в среду премьер страны Никол Пашинян, сообщил, что продолжит службу в ином статусе.

В распространенном в среду заявлении Гаспарян назвал утверждения Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционным. «Как опубликованное заявление (премьера — ред.), так и весь процесс моего освобождения от должности начальника генштаба является антиконституционным. Что еще раз показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов», — говорится в заявлении, текст которого разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.

«Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе», — добавил он.

Minval.az