Скандальный британский телеведущий Пирс Морган уволился после того, как в эфире программы Good Morning Britain раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл за их заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Так, Морган отметил, что супруги «предали королеву». Об этом сообщает ITV News.

Согласно заявлению телеканала ITV, ведущий принял данное решение после того, как стало известно о начале расследования со стороны британского медиарегулятора Ofcom в отношении программы Good Morning Britain. Ведомство рассмотрит выпуск, показанный 8 марта, на предмет оскорблений и нанесения обид. Отмечается, что на программу Моргана поступило более 40 тысяч жалоб.

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