Истощение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой приведет к тому, что Европе необходимо будет закачать как минимум в 1,5 раза больше газа, чем летом прошлого года.

«По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», — отмечается в сообщении.

По данным «Газпрома», уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии — до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.

Minval.az