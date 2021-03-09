В Вашингтоне нарастает недовольство партией «Грузинская мечта», которая «уклоняется от безро­потного выполнения американских требований», говорится в заявлении директора СВР Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте службы.

«США еще со времен Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», — заявил он.

Minval.az