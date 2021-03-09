В Азербайджане продлевается срок приостановления проверок в сфере предпринимательства. Это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, передает АПА.

Согласно изменениям, проверки, проводимые в сфере предпринимательства на территории Азербайджанской Республики, приостанавливаются до 1 января 2022 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 января 2021 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Minval.az