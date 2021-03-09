Депутат Верховной рады от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин считает, что Киев готовится к войне и создает необходимое для этого информационное поле. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

«Эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и не поддерживают другие… Это реальная подготовка к войне. И всё, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне», — сказал он.

О подготовке Украины возобновить боевые действия с целью деоккупации Донбасса заговорили также и сепаратисты «ДНР». Как заявил «глава» самопровозглашенной республики Денис Пушилин, их разведка докладывает «об украинских диверсионных группах, которые стягивают к линии соприкосновения».

Пушилин уверил, что «ДНР» создала полноценную армию, которая не будет «сдерживать ответные удары».

Признаком обострения, заключил он, является и то, что украинская сторона «перестала пропускать гуманитарные конвои».

Minval.az