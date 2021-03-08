Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что дома главный — мужчина и даже не пытается претендовать на место у руля. Об этом дипломат рассказала в интервью на телеканале «Мир ТВ».

На вопрос о том, часто ли родные её видят, Захарова пошутила, что да, но «только в телевизоре». Она считает, что при такой работе от чего-то обязательно приходится отказываться. Но дипломат сразу для себя решила, что не будет «бесцельно» посещать все светские мероприятия. На вопрос, считает ли она себе хорошей женой и мамой, Захарова честно призналась, что очень старается быть лучше в этих областях жизни, но решать это не ей, а её семье. На вопрос, кто в семье главный, дипломат дала однозначный ответ.

«Я вообще считаю, что мужчина — главный. <…> У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестаёт быть мужчиной, правда», — заключила она.

Minval.az