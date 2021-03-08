Один из партнеров компании McKinsey&Company Алессандро Агоста считает, что спрос на природный газ на мировых рынках в предстоящие 15 лет вырастет на рекордные 15 процентов.

По его словам, львиную долю в инвестициях будет занимать сфера производства природного газа.

Агоста рассказал, что на фоне пандемии коронавируса резко снизился спрос на нефть на мировых рынках. Природный газ же оказался более устойчивым перед лицом кризиса ресурсом, сказал он.

По его словам, природный газ является основным сырьем, используемым в сфере энергетики, и в наименьшей степени загрязняет природу. Спрос на природный газ продолжит расти и в долгосрочной перспективе положительное влияние на это окажут конечные потребители, сказал он.

Агоста отметил, что природный газ играет роль вспомогательного средства для возобновляемых источников энергии и стабилизатора системы.

«Прогнозируем, что в ближайшие 15 лет природный газ продемонстрирует наибольший рост спроса среди других источников ископаемого топлива. Спрос на природный газ вырастет на 15 процентов. Хотя серьезных изменений в спросе на энергию в развитых странах Европы не ожидается, потребление энергии растет в развивающихся странах и растущих регионах. Это один из факторов, который приведет к увеличению спроса на природный газ. Мы прогнозируем рост спроса на природный газ в Азии, в частности Китае, и в таких странах, как Бразилия. Роль природного газа в производстве электроэнергии будет определяться в соответствии с рыночной динамикой стран, но использование природного газа не должно уменьшаться, это важно с точки зрения перехода к низкоуглеродной экономике», — подчеркнул он (цитата по «Анадолу»).

Агоста считает, что наибольшие темпы роста спроса в мировой газовой отрасли будет демонстрировать СПГ.

Учитывая все это, проводится множество исследований для создания сектора «зеленого СПГ», сказал Агоста.

«Мы ожидаем быстрого роста спроса на СПГ и торговли с той гибкостью, которую он обеспечивает. Спрос и потребление СПГ продолжат стремительно расти. Число стран-потребителей растет с каждым днем, и мы ожидаем роста торговли СПГ на 1-2 процента ежегодно. По нашим оценкам, доля СПГ, составляющая 13 процентов спроса на газ, к 2035 году достигнет 18 процентов», — сказал он.

По словам Агосты, динамика спроса и предложения и геополитические события затрудняют прогнозирование цен на природный газ и СПГ.

«Мы думаем, что в краткосрочной перспективе будет большая волатильность цен. Это мы наблюдали и в 2020 году», — сказал он.

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