Страны Запада могут поддержать Украину в войне с Российской Федерацией и при помощи кибератак отключить электричество в крупных городах страны.

Такую версию высказал военный обозреватель и полковник запаса РФ Александр Жилин.

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в Соединённых Штатах созданы специальные подразделения», — отметил эксперт.

По его словам, с помощью кибератак американские спецслужбы могут лишить электричества несколько крупных городов России.

«Это вызовет коллапс. Будет катастрофа», — добавил Жилин.

При этом он считает, что на Западе не станут рисковать своими военнослужащими, чтобы помочь украинской армии в войне с Россией.

Minval.az