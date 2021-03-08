Жена британского принца Гарри Меган Маркл в интервью американской ведущей Опре Уинфри заявили о проявлении расизма в британской королевской семье. Некоторые подробности интервью приводит ВВС.

В частности, Маркл заявила, что один из членов семьи спрашивал, насколько темной будет кожа их будущего ребенка. Вопрос возник в связи с тем, что мать Маркл чернокожая. При этом она не стала говорить, кто задал этот вопрос.

Актриса отметила, что их сын Арчи не получил титула, но заверила, что для нее не имеет значения титул сам по себе, она лишь хотела, чтобы ребенку была обеспечена охрана.

Кроме того, пара заявила, что они поженились за три дня до помпезной церемонии. Гарри и Меган позвали архиепископа Кентерберийского и заключили союз, «который должен быть только между ними».

Маркл также рассказала, что у нее «были суицидальные» мысли и она не хотела больше жить. По словам актрисы, она чувствовала себя очень одинокой из-за ограничений, которые налагает жизнь в Королевской семье. Маркл заявила, что месяцами не выходила куда-то по собственному желанию.

Кроме того актриса рассказала, что ничего не знала о Британской королевской семье и многие требования стали для нее неожиданностью. По ее утверждению, она знала только то, что ей рассказывал принц Гарри, сама ничего не изучала по этому вопросу.

Принц Гарри заявил, что у него очень хорошие отношения с королевой Елизаветой II, но при этом отношения с отцом, принцем Чарльзом, не самые лучшие, хотя он хотел бы их улучшения. Относительно своего брата, принца Уильяма, он сообщил, что «у них разные пути».

Кроме того принц Гарри заявил, что семья ранее лишила их финансирования, поэтому они подписали контракты с корпорациями Netflix и Spotify. При этом принц уточнил, что у него также есть деньги, которые ему оставила его мать принцесса Диана.

Minval.az