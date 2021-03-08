Израиль разрешает въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил, которые опубликовала пресс-служба правительства страны.

«Все желающие вылететь в Израиль должны заполнить форму декларации для пассажиров, въезжающих в Израиль в течение 24 часов до вылета рейса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обладатели иностранного гражданства, желающие въехать в Израиль, должны, помимо заполнения формы заявления о въезде, получить разрешение на въезд в страну, отмечается в сообщении. «Въезд иностранцев в Израиль будет разрешен в исключительных случаях», — говорится в сообщении.

После подачи соответствующих бумаг и сведений пассажир получит либо разрешение, либо отказ на въезд в страну.

Minval.az