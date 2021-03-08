«Пашинян – агент Сороса, Америки и Великобритании, причем приоритет здесь, конечно, британский. Британцы лучше вербуют, более мощно окучивают, они не так грубы, как американцы. Сорос тоже человек тонкий, точнее, те, кто сейчас работает от его имени. Там работа ведется тонко, но Сорос разогревает все, а потом решается, кто именно будет вербовать».

Об этом заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян.

То, что Пашинян это завербованный агент Великобритании, это — «как Волга впадает в Каспийское море», говорит Кургинян.

«Всех тех, кто говорит: руки прочь от нашего замечательного чистого Никола, который ни с руководителем MI-6 Ричардом Муром, ни с Соросом, ни с кем-нибудь еще никак не связан, что Никол просто борец с коррупцией, человек из народа, который пришел, увидел, победил, политолог предупреждает, что подобное можно нести до последнего армянина, но когда-то каким-то образом надо проснуться.

Это матерый агент. Он и выбран-то потому, что он — полное руководимое ничтожество. И людьми он выбран, которые грязное нутро чуют, и окружение у него соответствующее, и каналы, по которым его двигали, и пасли все это время, все это гадкое создание выращивали, чтобы оно сделало один-единственный ход — сдало Карабах», — утверждает он.

Кургинян заявляет, что очень осторожно пользуется информацией, многократно перепроверяя ее: «Уверяю вас, что люди, с которыми я общаюсь, которые позволяют мне как следует разбираться в ситуации, это не экстазники, которые с чужих слов передают какие-то слухи. У меня серьезные информационные источники».

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