Известного рэпера Чаки Трилла (Chucky Trill) застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror.
33-летнего хип-хоп исполнителя убили в его собственной машине на автостраде. Он умер в больнице.
Известного рэпера Чаки Трилла (Chucky Trill) застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror.
33-летнего хип-хоп исполнителя убили в его собственной машине на автостраде. Он умер в больнице.
Дата: 2021/03/08 10:45
Раздел: Life-style
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