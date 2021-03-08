Более 60 тысяч организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, пишет Bloomberg со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника агентства, хакеры продолжают заражать как можно больше компьютеров, прежде чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.

В случае увеличения числа взломанных пользователей можно будет говорить о глобальном кризисе в сфере кибербезопасности, утверждает он.

В Белом доме заявили, что всерьез воспринимают эту угрозу, которая не только сохраняется, но и развивается.

Об атаке на популярный почтовый сервер Microsoft Exchange Server компания сообщила 2 марта. По ее данным, к взлому причастны хакеры из группировки Hafnium, связанные с правительством Китая. В КНР отвергли эти обвинения.

Microsoft выпустила экстренное обновление, но по состоянию на 5 марта его установили только на 10% устройств, подвергшихся атаке.

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