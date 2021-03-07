Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения из-за ветреной погоды.

Как заявил начальник Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, в связи с сильной ветреной погодой в стране водителям не следует парковать автомобили возле многоэтажных домов, под балконами и рядом с деревьями. Это опасно.

Асадов отметил, что водители должны строго соблюдать ограничение скорости и требования дорожных знаков, чтобы предотвратить несчастные случаи, которые могут произойти из-за погодных условий. Они также должны обеспечить безопасность себя и других участников дорожного движения в потенциально опасных ситуациях и быть осторожными при обгоне и маневрировании: «В целях защиты жизни и здоровья граждан всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы не повредить свои автомобили. Также не следует использовать автомобиль без необходимости».

Minval.az