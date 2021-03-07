США в течение длительного времени нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. Об этом на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

«В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам», — сказал он.

Китай готов к диалогу с американской стороной и ожидает от Соединенных Штатов снятия безосновательных ограничений в двустороннем сотрудничестве, заявил Ван И. «Мы открыты для углубления сотрудничества с США. Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут двигаться в том же направлении и снимут все безосновательные ограничения в двустороннем сотрудничестве как можно скорее и не будут создавать новые препятствия», — сказал он.

Minval.az