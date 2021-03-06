После COVID-19 следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на врачей.

Как рассказал врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан, одно из самых опасных осложнений коронавируса — это миокардит, воспалительный процесс в мышечном слое сердца. Он возникает даже после легкой формы инфекции.

Главные признаки этого заболевания — слабость, боли в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Для постановки диагноза кардиолог может назначить ЭхоКГ и МРТ сердца, а также исследования на сердечные топонины I и T (маркеры поражения миокарда) и на маркер сердечной недостаточности pro-BNP. Пациенту предстоит лечение противовирусными препаратами, ему придется соблюдать постельный режим. Если не следовать предписаниям врача, это грозит сердечной недостаточностью.

Minval.az