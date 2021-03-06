«Очистка территорий от мин является большой проблемой. Это гуманитарный вопрос. Мы скорбим по погибшим в результате подрыва на минах, выражаю соболезнования их семьям».

Об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс во время поездки представителей дипломатического корпуса в освобожденный от оккупации Губадлинский район Азербайджана, передает АПА.

Дипломат отметил, что был бы рад внести какой-либо вклад и поддержку в этой сфере: «Если вы помните, в декабре Баку посетили французские хирурги, которые оперировали лиц, пострадавших от последствий войны. Если будет заинтересованность, возможно продолжение медицинского сотрудничества. Служба здравоохранения Франции может внести свой вклад в лечение пострадавших от мин, а также оказать помощь этим людям, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни».

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