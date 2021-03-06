«Пришло время готовиться к миру и сотрудничеству в регионе». Об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс во время поездки представителей дипломатического корпуса в освобожденный от оккупации Губадлинский район Азербайджана, передаёт АПА.

Посол сказал, что война уже закончилась: «Думаю, что сейчас настало время готовиться к миру и сотрудничеству в регионе, к партнерству всех стран на Кавказе для лучшего будущего, к совместной работе по преодолению таких проблем, как изменение климата, биоразнообразие, с которыми сталкивается мир, и для устойчивого развития. Я верю, что мы увидим умное сотрудничество и прощение, мир. Я надеюсь, что Европейский Союз и Франция будут партнерами в этом сотрудничестве. То, что я увидел, заставило меня почувствовать, что сейчас настало время для мира и прощения. Я думаю, что мы должны подготовиться к этому. Правительства, школы, семьи, родители несут ответственность за это. Они должны дать своим детям такое образование, чтобы они снова видели в друг друге не врагов, а партнеров, все это важно для регионального сотрудничества».

Minval.az