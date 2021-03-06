«Наряду с разрушением мечети, ее осквернение недопустимо во всех религиях”.

Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, информируя представителей дипломатического корпуса в селе Мардинли Физулинского района о разрушениях, причиненных Арменией, передает АПА.

«Одна из главных причин, по которой мы посетили село Мардинли, заключается в том, чтобы наряду с разрушениями села показать разрушение исторической мечети в этом селе. Как и на других находившихся под оккупацией территориях, так и здесь мы видим, что эта мечеть использовалась для содержания животных, свиней.

Вы также видели, что в населенных пунктах не осталось камня на камне. Все это свидетельствует о вандализме. Наряду с разрушением мечети, я думаю, что ее осквернение неприемлемо во всех религиях. Это оскорбление чувств азербайджанского народа, а также мусульман», — отметил он.

Помощник президента добавил, что, как и другие территории, территория этого села была массово загрязнена пехотными и противотанковыми минами: «ANAMA ведет работы по очистке этих территорий, но со дня подписания заявления от 10 ноября более 50 азербайджанских гражданских лиц и военных стали жертвами этих мин».

Гаджиев отметил, что, несмотря на все эти разрушения, Азербайджан ведет строительные и восстановительные работы.

Minval.az