«Вижу из проводимых в различных местах обсуждений, связанных с войной, говорят, что мы освободили семь районов. Это не так».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Конечно, когда мы обрели государственную независимость, — я уже высказал свое мнение по этому вопросу, — она носила условный характер. Спустя четыре месяца после восстановления независимости Армения учинила против нас Ходжалинский геноцид. Через семь месяцев после восстановления независимости Шуша и Лачин оказались под оккупацией. То есть, первые годы независимости были трагическими, и мы могли полностью утратить независимость. Но сейчас, спустя 30 лет мы встречаем этот юбилей как страна, восстановившая территориальную целостность, одержавшая победу над Арменией. Вижу из проводимых в различных местах обсуждений, связанных с войной, говорят, что мы освободили семь районов. Это не так. Мы одновременно освободили Шушу, полностью освободили бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили более 50 процентов бывшего Мартунинского, нынешнего Ходжавендского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили значительную часть бывшего Мардакертского, нынешнего Агдеринского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, в том числе поселок Суговушан. Мы освободили не только семь районов. Мы освободили более обширную территорию, и созданная сегодня нами реальность уже воспринимается миром. Еще раз хочу сказать, что эту реальность создали мы – благодаря силе, воле, единству», — сказал глава государства.

Minval.az