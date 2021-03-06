Регулирующее ведомство Канады одобрило использование четвертой вакцины против коронавируса — Janssen разработки компании Johnson & Johnson. В отличие от других, эта вакцина требует только одного укола препарата, сообщает Укринформ со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Канады.

«Как со всеми другими COVID-вакцинами, Департамент здравоохранения одобрил вакцину Jansen после независимого и тщательного научного изучения ее безопасности, эффективности и качества. Рассмотрев все данные, мы пришли к выводу о наличии убедительных доказательств того, что преимущества этой вакцины превышают ее потенциальные риски», — заявили в минздраве страны.

Отмечается, что правительство разрешило использовать вакцину всем людям старше 18 лет.

Канада уже заказала 10 млн доз этой вакцины и имеет возможность закупить еще 18 млн. Поставки вакцин будут осуществляться с предприятий Johnson & Johnson в Европе и США.

Тесты, в которых приняли участие 44 тысячи человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%, в то время как у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%.

В отличие от других, вакцина Johnson & Johnson требует лишь одной дозы. Ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку и распространение препарата.

К слову, дефицит вакцин в Канаде сейчас настолько острый, что правительства провинций сейчас заявляют, что продолжат интервал между двумя дозами вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca на четыре месяца, а не на три-четыре недели, чтобы они могли быстро привить больше людей.

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