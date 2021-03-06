Литва не удовлетворит запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. Его комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — заявил он.

5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

Minval.az