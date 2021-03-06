В Лондоне, в районе Воксхолл, создадут отдельную жилую зону для представителей ЛГБТ старшего возраста. Такой район в Британии появится впервые. Об этом пишет Evening Standart.

Сообщается, что пенсионеры смогут переезжать в квартиры на берегу Темзы уже летом.

“Дело в том, что многие люди старшего возраста в домах престарелых вынуждены скрывать свою ориентацию. Отдельный микрорайон даст им возможность жить в дружелюбной и безопасной среде” — объяснил вице-мэр Лондона по вопросам жилья Том Копли.

Пенсионерам предоставят 19 квартир в доме Bankhouse. Их стоимость — 5,7 миллионов фунтов стерлингов. Жильцы будут оплачивать лишь часть аренды. У них будет доступ к террасе на крыше, саду и ресторану. Отдельно пенсионеры смогут купить пакет услуг по уходу в зависимости от своих потребностей.

Подать заявку на участие в программе могут не только однополые пары, но и гетеросексуальные семьи, разделяющие ценности ЛГБТ.

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