Goldman Sachs Commodities Research повысил прогноз цены на нефть Brent во втором и третьем кварталах на $5 за баррель после того, как ОПЕК и союзники сохранили большую часть ограничений на добычу в апреле.

Банк прогнозирует цену на Brent на уровне $75 за баррель во втором квартале и $80 за баррель в третьем квартале 2021 года, говорится в записке кредитора, сообщает РБК.

Сланцевые производители в США быстро реагировали на рост цен в последние годы, завоевывая долю рынка, тогда как Саудовская Аравия и другие крупные производители сокращали добычу. Однако американские производители воздерживались от наращивания производства после падения спроса в прошлом году из-за пандемии.

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