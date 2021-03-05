Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ — парламент) Мустафа Шентоп отложил свой визит в Украину в связи с крушением военного вертолета в районе Татван провинции Битлис, сообщает Anadolu.

Как сообщает агентство «Анадолу», делегация парламента Турции во главе с Мустафой Шентопом планировала в пятницу, 5 марта, совершить официальный визит в Украину.

Председатель парламента отложил свой визит в Украину, чтобы участвовать в похоронной церемонии погибших при крушении военного вертолета.

Вертолет ВВС Турции потерпел крушение 4 марта в районе Татван провинции Битлис на востоке страны. В результате инцидента погибли 11, пострадали четверо военнослужащих. По предварительным данным, крушение произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий, сообщили в Минобороны Турции.

Minval.az