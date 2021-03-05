Власти Германии до 30 июня продлили режим эпидемии, введенный на национальном уровне в связи с коронавирусом. Заседание парламента в четверг, 4 марта, транслировалось на сайтеБундестага.

Так, за соответствующее решение проголосовали 368 депутатов, против — 293.

Режим эпидемии позволяет германскому правительству продлевать действующие или вводить новые ограничения в стране без специального разрешения парламента и палаты федеральных земель.

По последним данным, в Германии зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев COVID-19, из них 2,3 миллиона завершились выздоровлением и 71,8 тысячи — смертью.

Minval.az