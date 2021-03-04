Страны ОПЕК+ решили в апреле не повышать добычу нефти на 0,5 млн б/с, оставив ее на нынешнем уровне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
При этом Саудовская Аравия продлит на апрель свое сокращение добычи на 1 млн б/с.
Страны ОПЕК+ решили в апреле не повышать добычу нефти на 0,5 млн б/с, оставив ее на нынешнем уровне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
При этом Саудовская Аравия продлит на апрель свое сокращение добычи на 1 млн б/с.
Дата: 2021/03/04 20:41
Раздел: Экономика
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