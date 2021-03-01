Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал лучшую, по его мнению, мобильную операционную систему. Об этом сообщает издание GeekWire.

24 февраля миллиардер участвовал в прямом эфире в приложении Clubhouse, куда его пригласил журналист Эндрю Росс Соркин (Andrew Ross Sorkin). В частности, спикеры обсудили новое приложение, заметив, что на данный момент Clubhouse доступен только на iPhone. На вопрос о том, пользуется ли Гейтс смартфонами Apple на постоянной основе, предприниматель ответил отрицательно.

Билл Гейтс также сравнил iOS и Android, отметив, что предпочитает устройства на базе последней операционной системы. «Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь», — заявил основатель IT-корпорации. Предприниматель также отметил, что приложения от Microsoft более плавно взаимодействует с ОС от Google.

Спикер подчеркнул, что уже привык к телефонам на Android. «У многих моих друзей есть iPhone», — признался Гейтс, заметив, что вопрос выбора лучшей ОС остается дискуссионным.

Позже к диалогу между Соркиным и Гейтсом присоединился сооснователь Clubhouse Пол Дэвисон (Paul Davison). Он рассказал, что в будущем под приложение выйдет версия на Android, над которой сейчас ведется активная работа.

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