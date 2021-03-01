Мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, так как принимаемых сейчас мер «недостаточно для прекращения пандемии», заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с журналистами CNN.

Миллиардер назвал чудом быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации и предположил, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью, однако для победы над вирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину. Он подчеркнул, что сейчас препараты получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой.

По словам предпринимателя, появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год. Чтобы победить вирус в максимально сжатые сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее.

Minval.az