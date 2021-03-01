Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордного 281 триллиона долларов — это в 3,5 раза больше размера самой мировой экономики.

Уже через полтора года объем займов может дорасти до 300 триллионов, передают «Известия».

Долг увеличился в прошлом году на 24 триллиона долларов, такие темпы стали рекордными. Например, в 2019 году он вырос на 10,8 триллиона, а в 2018-м — только на 3,3 триллиона. Почти половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики (США, Япония, еврозона, Великобритания, Южная Корея). Например, у Японии отношение долга к ВВП — 240 процентов. Страны оказались в долговой яме из-за трат на борьбу с пандемией коронавируса.

«Совершенно непонятно, как мировая экономика сократит такой непомерный объем заемных средств без значительных неблагоприятных последствий для экономической активности», — сказано в отчете Института международных финансов (IIF). Мир ждут события, схожие с Великой депрессией 20-30-х годов прошлого века, предупреждает гендиректор группы ВБЦ Семен Теняев.

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