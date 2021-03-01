Счетная палата приступила к проверкам в Совете по господдержке НПО, председателем которого является Азай Гулиев, о результатах проверки общественность будет проинформирована.

В госбюджете на 2021 год Совету по господдержке НПО предусмотрено выделить 6,3 млн. манат. Эти средства должны быть направлены на оказание финансовой помощи НПО в достижении целей «укрепления гражданского общества», «устойчивого развития», «решение общественно значимых проблем», пишет «Туран».

Совет господдержки НПО был создан в декабре 2007 года. Его неизменным руководителем является депутат Азай Гулиев. Совет оказывает поддержку, как правило НПО, поддерживающим власти. Чем вызвана нынешняя проверка, не известно.

Ранее Счетная палата провела аналогичную проверку в Совете по поддержке СМИ, где были выявлены большие хищения и присвоения. В результате, был арестован глава этой структуры Вугар Сафарли. Он обвиняется в хищении и присвоении более 6 млн. манат.

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