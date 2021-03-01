«COVID-19 – одно из инфекционных заболеваний. Именно от индивидуального иммунитета зависит, заразимся мы этой инфекцией или нет, перенесем ли бессимптомно при заражении, или при различных проявлениях перенесем легко или тяжело, с развитием последствий».

Об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По словам главного инфекциониста, как и в случаях с другими инфекционными заболеваниями, при коронавирусе большая часть лиц с врожденным иммунодефицитом, побочными хроническими заболеваниями входит в группу риска и тяжелее переносит заболевание.

«Из-за этого у них происходят различные осложнения, что иногда приводит к летальному исходу. Поэтому главный путь защиты от COVID-19 – следовать гигиеническим правилам, укреплять иммунитет и наряду с этим сформировать искусственный иммунитет против инфекции путем вакцинации».

Эксперт также назвал пути поддержки иммунитета. «Он заключается в том, чтобы не игнорировать график вакцинации, включая ежегодную прививку от гриппа, наблюдать за сбалансированным приемом пищевых веществ, витаминов и минералов, обеспечении нормального ночного сна», — цитирует Т.Эйвазова Репорт.

Minval.az