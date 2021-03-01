Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, такое мнение в своей колонке для портала «Главред» высказал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

По мнению Головачева, настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия.

«Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», — отметил эксперт.

Он заявил, что 73% голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, «все что угодно, но не политический рейтинг». Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих.

«И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», — заключил эксперт.

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