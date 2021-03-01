Менее 10% населения планеты выработало антитела к коронавирусной инфекции, в связи с чем вакцинация является единственным путем к достижению коллективного иммунитета. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе видеоинтервью, обнародованного в воскресенье, 28 февраля, в Twitter.

«ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями, которых, по последним подсчетам, было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что в некоторых густонаселенных городах (районах, провинциях, штатах) около половины жителей переболели COVID-19 и у них выработались антитела к инфекции.

Однако это не свидетельствует о том, что в населенном пункте выработался коллективный иммунитет, и его жители, выезжая в другой регион, по-прежнему подвергаются риску заражения.

Таким образом, резюмировала Сваминатан, единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация.

Minval.az