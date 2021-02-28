Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с воскресенья, 28 февраля, сообщает РИА «Новости».

В частности, исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки будет считаться получение страховой выплаты в иностранной или российской валюте от страховщиков-резидентов страны.

Эта обязанность также будет рассматриваться как исполненная в случае, когда уполномоченный российский банк выплачивает экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

Кроме того, выплата страховых премий и возмещений войдет в список разрешенных валютных операций между резидентам, а экспортеры смогут использовать документы о фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты в качестве обоснования недополученной валютной выручки.

Minval.az