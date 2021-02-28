Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, поступивший от премьера Никола Пашиняна.

Это резко ухудшает политические позиции Пашиняна, одновременно усиливая его противников, полных жажды мести.

Самое примечательное — получившее психологическую травму (после капитуляции) армянское общество удивительным образом игнорирует тот факт, что именно высший генералитет — а не «ботаник» Пашинян — несет главную ответственность за позорное поражение в войне.

Именно высший генералитет десятилетиями разворовывал военный бюджет Армении и выстраивал коррупционные схемы личного обогащения во времена Кочаряна-Саргсяна, но отвечать за все теперь должен будет именно Пашинян, эшафот для казни которого уже возведен.

Жалко ли Пашиняна? Нет. Жалко бредущий в темноте армянский народ, которого делают заложником грязных игр политиканов.

Армянское общество в значительной мере поражено вирусом национализма и проникнуто фашистскими идеями гитлеровского коллаборанта Гарегина Нжде.

С подобного рода пещерным примитивным сознанием Армения обречена на второстепенное существование — точнее на историческое прозябание в качестве страны-маргинала, своеобразного «Сомали Южного Кавказа»: без надежд и каких-либо перспектив на будущее.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az