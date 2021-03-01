Главный вопрос — безопасность российских миротворцев. Приход к власти в Ереване сил реванша поставит под угрозу жизни наших солдат, так при возобновлении армянской стороной вооруженных провокаций в Карабахе возникает абсолютно непредсказуемая и крайне опасная ситуация.

Россию хотят втянуть в войну или в прямой вооруженный конфликт с Турцией тем или иным способом, приход реваншистов к власти в Армении делает такой сценарий весьма вероятным.

Зарубежные армянские диаспоры, подогревающие градус истерии в Ереване, используются как инструмент западных спецслужб.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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