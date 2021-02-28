Ряд СМИ ранее сообщили, что азербайджанский военнослужащий погиб в результате взрыва мины в направлении Физулинского района. Военнослужащий Мусаев Сахман Гашам оглы, служивший в одной из воинских частей в Агдамском районе, погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил техники безопасности, а не подрыва мины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Руководство Минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего С.Мусаева.

«Еще раз обращаясь к представителям СМИ, просим их не предавать общественной огласке информацию, которая официально не подтверждена Министерством обороны»», — говорится в заявлении Минобороны, передает АПА.

Minval.az