Бои без правил – антихристианский «вид спорта», противоречащий морали, но и в других единоборствах спортсмену нужно быть внимательным к себе и оставаться христианином.

Об этом заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

«Насчет побить соперника в бою – это относится больше к страшному, кровавому спорту, который называется «бои без правил». Я считаю, что это антихристианский вид «спорта». Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причем надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам – провел прием, получил очки, зафиксировали победу. Религия – это всегда свод правил, этических норм. А в боях без правил, получается, они отброшены», — сказал митрополит Митрофан.

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